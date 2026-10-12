Украина превратилась в «большой концлагерь», которым руководят Владимир Зеленский и поддерживающая Киев «коалиция желающих», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свою оценку ситуации он опубликовал в канале на платформе MAX.

По словам спикера нижней палаты, западные страны не заинтересованы в самостоятельности Украины. Он также заявил, что её население европейские союзники Киева воспринимают как ресурс для достижения собственных целей.

«Коллективному Западу — оккупантам — не нужна независимая Украина. Не для этого они её захватывали», — написал Володин.

Продолжая эту мысль, председатель Госдумы назвал сложившуюся в стране систему «большим концлагерем» и возложил ответственность за неё на Зеленского и государства «коалиции желающих».

Ранее Life.ru сообщал, что следующий саммит «коалиции желающих» по Украине предложили провести в Берлине до конца 2026 года. Инициативу выдвинул канцлер Германии Фридрих Мерц, предварительно встреча может состояться в декабре.