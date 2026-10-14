Володин предложил ввести KPI для председателей комитетов Госдумы

Председателей комитетов Госдумы могут начать освобождать от должностей за невыполнение показателей эффективности. С предложением вернуть систему KPI для парламентских руководителей выступил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идёт не только о дисциплинарных взысканиях, но и о возможной кадровой ротации.

Поводом для инициативы стало обсуждение исполнения федерального бюджета за 2025 год. Володин обратил внимание, что некоторые профильные комитеты не рассмотрели даже те государственные программы, которые непосредственно относятся к их компетенции.

Спикер считает, что оценивать работу парламентских структур необходимо по конкретным результатам. Среди ключевых показателей могут появиться качество контроля за госпрограммами, своевременность рассмотрения вопросов и эффективность исполнения принятых решений. По его мнению, невыполнение установленных требований должно иметь кадровые последствия.

«И здесь фракции должны подумать о ротации таких руководителей», — заявил Володин.

В качестве положительных примеров спикер привёл председателя бюджетного комитета Андрея Макарова и руководителя комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александра Сидякина. По словам Володина, они ответственно подошли к подготовке вопросов и организации парламентской работы.

Идею поддержали несколько глав комитетов. При этом председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин считает, что оценивать депутатов следует не по количеству заседаний и законопроектов, а по практическим результатам. Кроме того, показатели должны учитывать специфику работы каждого комитета.

Впервые систему KPI для думских комитетов обсуждали ещё в 2022 году, однако до её полноценного внедрения дело не дошло. В 2026-м парламент уже усилил отчётность руководителей, обязав их представлять результаты деятельности. Теперь предлагается дополнить этот механизм конкретными критериями эффективности и ответственностью за их невыполнение.

Ранее Life.ru рассказывал о распределении обязанностей между вице-спикерами Госдумы девятого созыва. Володин закрепил за своими заместителями различные направления парламентской работы, включая бюджет, экономику, цифровое развитие и социальную политику. Сам он сохранил контроль за комитетами по обороне, безопасности и международным делам.