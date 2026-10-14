ФРГ исторически не видела со стороны Москвы ничего, кроме доброго отношения. Об этом на пленарном заседании высказался Вячеслав Володин, напомнив депутатам об огромной цене, которую советские граждане заплатили за избавление европейцев от нацистского гнета и последующее воссоединение немецких земель.

Политик охарактеризовал глав Франции и Федеративной Республики как безумцев, сознательно выбравших конфронтацию. Он подчеркнул, что десятилетиями именно доступные отечественные углеводороды служили фундаментом благополучия германской индустрии, тогда как нынешний курс окончательно лишил Берлин статуса флагмана региона.

Вместе с тем отечественный рынок оперативно перестроился. Разрыв с недружественными столицами ускорил поиск альтернативных партнеров, что позволило надежно защитить экспортеров и освоить перспективные торговые направления взамен закрывшихся западных площадок.

Парламентарий выразил уверенность: эпоха агрессивной риторики рано или поздно закончится. По его оценке, европейским правительствам придется вернуться к прагматичному взаимодействию вместо эскалации конфликта на Украине, от которого страдает местное население, оказавшееся заложником чужих амбиций.

В завершение председатель нижней палаты призвал коллег наращивать личную отдачу в дипломатической сфере. Слаженная внешнеполитическая работа и укрепление евразийских контактов должны стать весомым вкладом в общую победу страны.

Ранее Life.ru сообщал об угрозе масштабных сокращений в промышленности Германии. Согласно исследованию Handelsblatt и консалтинговой компании Horvath, в 2026 году немецкие предприятия могут потерять до 100 тысяч рабочих мест. Около 60% опрошенных компаний планируют до конца десятилетия продолжать сокращать персонал и переносить производство за границу. Экономические трудности затронули и рядовых потребителей.