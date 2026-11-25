Поиски семьи Усольцевых не требуют масштабного прочёсывания Кутурчинского Белогорья. Эффективнее обследовать небольшие участки, которые могут представлять интерес для следствия, заявила ТАСС руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.

По её оценке, массовые поисковые мероприятия утратили смысл ещё весной 2026 года, когда сошёл снег. После этого обнаружить что-либо на обширной территории стало крайне трудно. Торгашина считает, что усилия следует сосредоточить на конкретных местах, а не пытаться повторно обследовать всё Белогорье. Такой подход она назвала более осмысленным для дальнейшего поиска пропавшей семьи.

Ранее сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Данил Баталов заявил, что после исчезновения семьи узнал о множестве тайн своего отчима Сергея. При этом молодой человек не верит, что родственники могли просто заблудиться во время похода. Он также прокомментировал запись с камеры видеонаблюдения в посёлке Кутурчино. На кадрах, показанных в программе НТВ, автомобиль Усольцевых ночью движется не в сторону туристической базы, а к тропе на Кутурчинское Белогорье.