Volvo Cars сократит 2,5 тысячи рабочих мест на фоне миллиардных убытков

Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил о сокращении 2,5 тысячи рабочих мест по всему миру после резкого ухудшения финансовых показателей. Из них около двух тысяч придутся на Швецию. Компания завершила третий квартал 2026 года с операционным убытком в 5,6 миллиарда крон (около 565 миллионов долларов), следует из официального отчёта.

Ещё год назад Volvo Cars получила операционную прибыль в размере 6,4 миллиарда крон. Выручка за июль — сентябрь 2026 года сократилась с 86,4 до 66,9 миллиарда крон, то есть почти на 23%.

На фоне ухудшения результатов руководство представило новую программу экономии. Сокращение рабочих мест будет происходить за счёт прекращения контрактов с консультантами, естественного оттока персонала и специальных компенсационных программ для увольняющихся сотрудников.

Дополнительно Volvo Cars намерена снизить расходы на пять миллиардов крон. Полный финансовый эффект от этих мер ожидается к концу 2027 года. Это уже вторая крупная программа сокращений за последние два года: в 2025 году производитель объявил об упразднении примерно трёх тысяч рабочих мест.

Основными причинами ухудшения финансовых результатов в компании назвали ситуацию на рынках Китая и США. В КНР выручка Volvo Cars сократилась почти наполовину из-за жёсткой конкуренции с местными производителями. В Соединённых Штатах дополнительное давление на бизнес оказали импортные пошлины и отмена государственных стимулов для покупателей электромобилей.

Ранее Life.ru сообщал о планах Volkswagen заморозить зарплаты 660 тысяч сотрудников до 2030 года. Немецкий автоконцерн также рассматривает сокращение премий и дополнительных выплат на фоне масштабной реструктуризации. В ближайшие годы компания намерена ликвидировать десятки тысяч рабочих мест.

Европейский автопром переживает затяжной кризис из-за усиления конкуренции с китайскими производителями, высоких производственных затрат, американских импортных пошлин и сложностей с переходом на электромобили. Крупнейшие концерны сокращают персонал и пересматривают производственные планы. Так, Volkswagen в сентябре 2026 года согласовал программу сокращения ещё 50 тысяч рабочих мест, а Porsche намерена упразднить около девяти тысяч позиций к 2035 году. Давление испытывают также BMW и Stellantis, столкнувшиеся со снижением поставок автомобилей. Дополнительные трудности создают ослабление спроса в Китае и недостаточная загрузка европейских заводов, вынуждающие производителей сокращать расходы и пересматривать инвестиционные программы.