Шведский концерн Volvo сохранил за собой права на три товарных знака в России ещё на десять лет. Их правовая охрана продлена до сентября 2036 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Речь идёт о названиях Volvo, «Волво» и «Вольво». Товарные знаки охватывают 42 класса Международной классификации товаров и услуг.

Перечень далеко не ограничивается автомобильной отраслью. Под правовую защиту также подпадают двигатели, промышленное оборудование, электроника, топливо, химическая продукция, одежда и аксессуары.

Кроме того, действие товарных знаков распространяется на услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспорта, зарядке электромобилей, перевозкам и аренде оборудования.

Volvo приостановила работу на российском рынке в феврале 2022 года. Впоследствии, по данным Минпромторга РФ, активы шведского концерна перешли к российскому инвестору.