Volvo продлила действие трёх товарных знаков в России до 2036 года
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Шведский концерн Volvo сохранил за собой права на три товарных знака в России ещё на десять лет. Их правовая охрана продлена до сентября 2036 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Речь идёт о названиях Volvo, «Волво» и «Вольво». Товарные знаки охватывают 42 класса Международной классификации товаров и услуг.
Перечень далеко не ограничивается автомобильной отраслью. Под правовую защиту также подпадают двигатели, промышленное оборудование, электроника, топливо, химическая продукция, одежда и аксессуары.
Кроме того, действие товарных знаков распространяется на услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспорта, зарядке электромобилей, перевозкам и аренде оборудования.
Volvo приостановила работу на российском рынке в феврале 2022 года. Впоследствии, по данным Минпромторга РФ, активы шведского концерна перешли к российскому инвестору.
Ранее Life.ru писал, что Volvo зарегистрировала в России ещё один товарный знак для автомобилей, двигателей и услуг по обслуживанию транспорта. Его правовая охрана действует до декабря 2035 года.