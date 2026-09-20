Вооружённая Германия и растущая АдГ: WSJ узнала о новом страхе Европы
WSJ: Перевооружение Германии на фоне роста АдГ тревожит Европу
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Быстрое перевооружение Германии вызывает растущее беспокойство у её европейских соседей, а усиление «Альтернативы для Германии» (АдГ) только добавляет тревоги. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Берлин намерен направить на вооружённые силы более $500 млрд. WSJ отмечает, что столь быстрое наращивание военного потенциала вновь поднимает в Европе давний вопрос о том, насколько мощной должна быть Германия в военном отношении.
Особое внимание газета обращает на рост популярности АдГ. По оценке WSJ, обеспокоенность союзников усиливается на фоне того, что партия выходит на первые позиции в социологических опросах.
В качестве примера издание приводит Польшу. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что в Варшаве хорошо помнят, к чему в прошлом приводило перевооружение Германии при приходе к власти крайне правых сил. Это заявление отражает позицию самого Сикорского.
Опасения звучат и во Франции. Лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон раскритиковал планы создать крупнейшую обычную армию в Европе и заявил, что на месте президента страны не счёл бы подобную перспективу хорошей идеей.
Таким образом, по версии WSJ, перед Берлином возникает двойная задача: усиливать бундесвер на фоне изменений в европейской системе безопасности и одновременно убеждать соседей, что рост военной мощи Германии не угрожает сложившемуся балансу в Европе.
Ранее Life.ru сообщал, что Германия начала обязательные назначения военнослужащих в бригаду бундесвера, размещённую в Литве. По данным Bild, такое решение приняли после того, как Минобороны ФРГ не удалось набрать необходимое число добровольцев.
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