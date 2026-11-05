Вооружённый мужчина заперся вместе с управляющей магазина в служебном кабинете в украинском Тернополе, после чего из помещения раздались два выстрела. Полиция начала спецоперацию по задержанию подозреваемого, сообщает местное управление правоохранительных органов.

По предварительной информации, сообщение о происшествии поступило в полицию 5 ноября около 11 часов утра. Неизвестный мужчина закрылся с руководительницей торговой точки в одном из служебных помещений.

Вскоре очевидцы услышали два выстрела. При этом информация о возможных пострадавших пока не поступала. Состояние женщины, находящейся в кабинете вместе с вооружённым мужчиной, остаётся неизвестным.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и профильные службы. Правоохранители проводят мероприятия по задержанию мужчины и обеспечению безопасности окружающих.

Обстоятельства случившегося и мотивы вооружённого мужчины устанавливаются. Полиция призвала местных жителей не приближаться к месту проведения спецоперации и выполнять указания сотрудников.