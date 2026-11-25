Японский депутат Ёсихико Фудзимото намерен рассказать соотечественникам правду о России после поездки в страну. Своими планами член парламента префектуры Яманаси поделился в беседе с ТАСС.

«Я знаю, что в Японии есть разные точки зрения [касательно России]. Я считаю, что наша страна должна стремиться к сотрудничеству с Россией. Поэтому я уверен, что нам необходимо двигаться вперёд. Прежде всего я хочу, вернувшись домой, в свою родную префектуру, рассказать своим людям и избирателям о том, что я здесь увидел и что почувствовал», — ответил он.

Он рассчитывает, что слушатели заметят разницу между его впечатлениями и информацией, которую распространяют местные СМИ. Фудзимото выразил уверенность, что благодаря этому всё больше людей смогут составить собственное представление о происходящем.

Напомним, 22 ноября депутат вместе с журналисткой Наоко Иидзукой посетил Донецкую Народную Республику, после чего обоих внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Администраторы ресурса обвинили иностранцев в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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