Депутат парламента японской префектуры Яманаси Ёсихико Фудзимото и журналистка Наоко Иидзука оказались в базе украинского сайта «Миротворец»* после поездки в Донецкую Народную Республику. Об этом свидетельствует база данных интернет-ресурса.

Поводом для включения японцев в список стал их визит в ДНР, состоявшийся 22 ноября. Администраторы портала обвинили обоих в действиях, направленных против территориальной целостности Украины. Другие обстоятельства появления их имён в базе не уточняются.

Новый случай произошёл на фоне дипломатического скандала вокруг аналогичных записей об итальянских политиках. Ранее в перечне обнаружили депутатов Европарламента от оппозиционного «Движения пяти звёзд», а затем и вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

Ситуация вызвала резкую реакцию Рима. Премьер-министр Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Берлине назвала произошедшее неприемлемым. Глава итальянского МИД Антонио Таяни, в свою очередь, поручил послу на Украине запросить разъяснения у Киева.

Также Life.ru сообщал об исчезновении имени Сальвини из базы «Миротворца»* после международного скандала. По информации итальянской прессы, запись о политике удалили вечером 21 ноября. При этом сведения о представителях «Движения пяти звёзд» продолжили отображаться на сайте.

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