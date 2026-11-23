Если у Ирана появится ядерное оружие, Саудовская Аравия захочет получить собственное, заявил экономист Михаил Делягин. Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв добавил, что в Тегеране уже поднимали вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.

«В отличие от Ирана, у Саудовской Аравии нет такой научной базы», — уточнил собеседник «Царьграда».

По его мнению, к переговорам о контроле над вооружениями нужно привлечь все страны с ядерным арсеналом, включая те, которые официально его не признают. Сокращение арсеналов, которое предложил председатель КНР Си Цзиньпин, можно обсуждать вместе с вопросами противоракетной обороны.