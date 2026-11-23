Вопреки желанию Си: Названы потенциальные кандидаты в клуб ядерных держав
Экономист Делягин: Если Тегеран получит ядерное оружие, Эр-Рияд захочет своё
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если у Ирана появится ядерное оружие, Саудовская Аравия захочет получить собственное, заявил экономист Михаил Делягин. Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв добавил, что в Тегеране уже поднимали вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.
«В отличие от Ирана, у Саудовской Аравии нет такой научной базы», — уточнил собеседник «Царьграда».
По его мнению, к переговорам о контроле над вооружениями нужно привлечь все страны с ядерным арсеналом, включая те, которые официально его не признают. Сокращение арсеналов, которое предложил председатель КНР Си Цзиньпин, можно обсуждать вместе с вопросами противоракетной обороны.
Напомним, в ходе встречи с лидерами России и США в Шэньчжэне Си Цзиньпин призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие. Председатель КНР сравнил ядерное оружие с дамокловым мечом, нависшим над человечеством.