«Вопросы к людям на постах»: Захарова ответила на слова Вадефуля об отсутствии у РФ ценностей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение когнитивные способности главы германского внешнеполитического ведомства Йоханна Вадефуля. Поводом стали его утверждения об отсутствии у Москвы ценностей и стремлении расширить влияние на Западную Европу.

В эфире радио Sputnik дипломат призналась, что после знакомства с высказываниями немецкого министра у неё возникли серьёзные вопросы к людям, занимающим столь высокие государственные посты.

Захарова обратила внимание на историческое прошлое России. Она напомнила, что страна неоднократно подвергалась нападениям со стороны государств, представители которых теперь выступают с подобными обвинениями.

При этом после попыток уничтожения Россия каждый раз восстанавливалась, сохраняя единство проживающих на её территории народов и этнических групп.

Представитель МИД также высказалась о причинах подобных заявлений со стороны германских политиков. По её словам, такие высказывания скорее призваны запугивать собственных граждан, чем отражать реальное положение дел.

Ранее Мария Захарова рассказала, что Москва отказалась выполнять требования Германии ограничить прессу перед встречей Лаврова и Вадефуля на полях ГА ООН. Берлин хотел сократить число журналистов и запретить запись звука, а немецкий протокол начал выдвигать условия ещё накануне вечером.