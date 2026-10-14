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Опубликовано 14 октября, 10:31

«Вопросы к людям на постах»: Захарова ответила на слова Вадефуля об отсутствии у РФ ценностей

Захарова усомнилась в когнитивных способностях главы МИД Германии Вадефуля

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение когнитивные способности главы германского внешнеполитического ведомства Йоханна Вадефуля. Поводом стали его утверждения об отсутствии у Москвы ценностей и стремлении расширить влияние на Западную Европу.

В эфире радио Sputnik дипломат призналась, что после знакомства с высказываниями немецкого министра у неё возникли серьёзные вопросы к людям, занимающим столь высокие государственные посты.

Захарова обратила внимание на историческое прошлое России. Она напомнила, что страна неоднократно подвергалась нападениям со стороны государств, представители которых теперь выступают с подобными обвинениями.

При этом после попыток уничтожения Россия каждый раз восстанавливалась, сохраняя единство проживающих на её территории народов и этнических групп.

Представитель МИД также высказалась о причинах подобных заявлений со стороны германских политиков. По её словам, такие высказывания скорее призваны запугивать собственных граждан, чем отражать реальное положение дел.

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Ранее Мария Захарова рассказала, что Москва отказалась выполнять требования Германии ограничить прессу перед встречей Лаврова и Вадефуля на полях ГА ООН. Берлин хотел сократить число журналистов и запретить запись звука, а немецкий протокол начал выдвигать условия ещё накануне вечером.

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Анастасия Никонорова
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