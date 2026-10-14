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Регион
Опубликовано 14 октября, 17:48

Воры велосипедов выдали чужой секрет: В подвале завода УАЗ обнаружили майнинг-ферму

На заводе УАЗ нашли подпольную майнинг-ферму с ущербом более 1 млн рублей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На дочернем предприятии Ульяновского автомобильного завода обнаружили подпольную ферму для добычи криптовалюты, которая могла причинить ущерб более чем на миллион рублей. Оборудование скрывалось в подвале производственного корпуса «УАЗ Автокомпонент». О необычной находке сообщает телеканал «Репортёр 73».

На след нелегального майнинга правоохранители вышли случайно. Полицейские расследовали серию краж велосипедов и задержали предполагаемых злоумышленников. В ходе дальнейшей работы появилась информация о том, что в одном из заводских помещений тайно добывают цифровую валюту.

Проверкой занялась служба собственной безопасности предприятия. Спустившись в подвал, сотрудники обнаружили стойки с работающей аппаратурой. Попасть к оборудованию можно было через скрытые проходы, замаскированные металлическими листами.

«Было обнаружено оборудование, которое является майнинг-фермой. В настоящее время активно работаем с органами следствия по установлению причастных лиц. Мероприятия продолжаются», — рассказал руководитель департамента коммуникаций УАЗ Константин Сазонов телеканалу «Репортёр 73».

После обнаружения техники на предприятие прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить, кто организовал нелегальную добычу криптовалюты и как долго оборудование работало в заводском подвале.

Предварительный ущерб от бесконтрольного потребления электроэнергии превысил миллион рублей. При этом установить, сколько денег удалось заработать организаторам подпольной фермы, пока не удалось.

Гараж криптовалютой не отапливают: пермяк заплатит миллионы за скрытый майнинг
Гараж криптовалютой не отапливают: пермяк заплатит миллионы за скрытый майнинг

Ранее Life.ru рассказывал о подпольной майнинг-ферме в Кабардино-Балкарии, из-за которой энергетики потеряли около пяти миллионов рублей. Житель Нальчика разместил примерно 20 устройств в цокольном помещении под магазином и подключил их к электросети в обход счётчиков. По данным полиции, незаконная схема действовала около полугода.

Больше новостей о подобных расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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