Восемь часов без отбоя: Воздушная тревога играет «фоном» в Киеве

Воздушная тревога в Киеве продолжается уже почти восемь часов. Российские беспилотники периодически проносятся над украинской столицей и прилегающими районами. О продолжающейся атаке сообщает местное издание «Общественное».

По данным украинских журналистов, в ночь на 24 сентября город также подвергся ракетному удару. В результате возникли пожары, повреждения зафиксированы в нескольких районах. В частности, пострадали здания в Подольском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке на Киев в ночь на 23 сентября. По данным военкоров, одной из целей стал склад материалов для производства беспилотников. Украинские власти также заявили о повреждении складского помещения в Голосеевском районе и пожарах на транспортном предприятии и крыше АЗС.