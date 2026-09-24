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Опубликовано 24 сентября, 08:46

Восемь часов без отбоя: Воздушная тревога играет «фоном» в Киеве

Воздушная тревога в Киеве продолжается почти восемь часов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Воздушная тревога в Киеве продолжается уже почти восемь часов. Российские беспилотники периодически проносятся над украинской столицей и прилегающими районами. О продолжающейся атаке сообщает местное издание «Общественное».

По данным украинских журналистов, в ночь на 24 сентября город также подвергся ракетному удару. В результате возникли пожары, повреждения зафиксированы в нескольких районах. В частности, пострадали здания в Подольском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

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Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке на Киев в ночь на 23 сентября. По данным военкоров, одной из целей стал склад материалов для производства беспилотников. Украинские власти также заявили о повреждении складского помещения в Голосеевском районе и пожарах на транспортном предприятии и крыше АЗС.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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