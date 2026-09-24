ВС РФ ударили по месту подготовки наземных робототехнических комплексов в Киеве

Российские военные в ночь на 8 сентября нанесли массированный удар по месту подготовки наземных робототехнических комплексов в Киеве. Как сообщило Минобороны РФ, целями атак по Украине стали предприятия по производству беспилотников, телекоммуникационные и логистические центры, а также морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

Так, в Киеве было поражено предприятие ООО «Элемент ЮА». Там производили и хранили комплектующие для ударных беспилотников средней дальности типа «Хорнет». Также под удар попало промышленное предприятие, выпускавшее комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Там же велась подготовка к применению наземных робототехнических комплексов.

«В результате удара поражены в городе Киеве промышленное предприятие по производству комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов», — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что массированный удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Ранее Life.ru писал об ударах по объектам транспортно-логистической инфраструктуры и местам производства и хранения беспилотников на Украине. По данным Минобороны РФ, в начале осени поражение было нанесено по таким объектам в 144 районах.