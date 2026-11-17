Басманный суд Москвы потребовал от следователей объяснить, когда завершится расследование уголовного дела сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в 2018 году. Поводом стала жалоба адвокатов на затягивание процесса, сообщает Mash.

На заседании выяснилось, что следователи так и не представили суду материалы дела, хотя расследование формально продолжается. Судья также обратился к руководству Следственного комитета, потребовав прояснить ситуацию.

Защита Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян добивается отмены действующих ограничений. Девушкам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, свидетелями и некоторыми родственниками. В сентябре добиться смягчения этих мер не удалось.

Дело связано с убийством Михаила Хачатуряна в июле 2018 года. Позднее в отдельное производство выделили материалы о многолетнем насилии мужчины над дочерьми, в рамках которого сёстры получили статус потерпевших.

В апреле 2025 года суд посмертно установил, что Хачатурян совершал преступления против дочерей. В ноябре судебное решение вступило в законную силу. Однако уголовное преследование самих девушек не прекратили, а в январе 2026 года расследование возобновили.

Адвокаты настаивают на прекращении дела по реабилитирующим основаниям. По мнению защиты, после судебного решения в отношении отца дальнейшее уголовное преследование сестёр лишено оснований.

Ранее Life.ru сообщал, что дело сестёр Хачатурян могут прекратить до конца 2026 года. Адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин пояснял, что следствию предстоит либо закрыть производство, либо вновь попытаться передать материалы в прокуратуру с обвинительным заключением.

Дело сестёр Хачатурян началось в июле 2018 года, когда в московской квартире был убит их отец Михаил Хачатурян. В преступлении обвинили трёх его дочерей — Крестину, Ангелину и Марию. Девушки утверждали, что на протяжении многих лет подвергались физическому, психологическому и сексуальному насилию со стороны отца. В апреле 2025 года суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в преступлениях против дочерей, а в ноябре приговор вступил в силу. Однако уголовное дело против самих сестёр не прекратили: в январе 2026 года расследование возобновилось, несмотря на требования защиты закрыть производство.