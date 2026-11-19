Президент России Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом напомнил об истоках украинского кризиса. По его словам, противостояние началось после событий 2014 года в Киеве.

Путин заявил, что напомнил Трампу о госперевороте в Киеве в 2014 году. Видео © Life.ru

«Всё же началось, если применительно к украинскому кризису, с переворота, государственного переворота в Киеве», — подчеркнул президент.

По словам Путина, после смены власти Киев начал военную операцию против регионов юго-востока Украины, жители которых не признали произошедшие события. Российский лидер отметил, что Москва на протяжении восьми лет пыталась добиться урегулирования ситуации.

«Мы восемь лет, восемь лет старались урегулировать этот кризис тогда в юго-востоке Украины. Восемь лет», — заявил глава государства.

Украинские власти в течение всего этого периода продолжали проводить военные мероприятия. Таким образом президент вновь обозначил позицию Москвы относительно начала конфликта, которую, изложил и американскому коллеге.