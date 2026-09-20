Восемь пожарных расчётов тушат склад в Софьино после атаки БПЛА

Восемь пожарных расчётов направили к складскому комплексу в селе Софьино Раменского округа после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава округа Эдуард Малышев.

На территории объекта продолжается пожар третьего ранга. В его тушении участвуют 26 человек. Атака также повредила жилой дом на Северном шоссе. Беспилотник попал в кровлю, были повреждены балконные рамы. Часть жильцов эвакуировали.

На месте работают экстренные службы, развёрнут оперштаб. Жителям предоставят временное размещение и медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 20 сентября 2026 года посёлок Софьино подвергся атаке беспилотников. Помимо попадания дрона в жилой дом, где погибла 44-летняя женщина, в населённом пункте также загорелся складской комплекс. Ещё одно серьёзное возгорание произошло в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — огнём охвачены квартиры на трёх этажах.