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Опубликовано 20 сентября, 04:48

Восемь пожарных расчётов тушат склад в Софьино после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Восемь пожарных расчётов направили к складскому комплексу в селе Софьино Раменского округа после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава округа Эдуард Малышев.

На территории объекта продолжается пожар третьего ранга. В его тушении участвуют 26 человек. Атака также повредила жилой дом на Северном шоссе. Беспилотник попал в кровлю, были повреждены балконные рамы. Часть жильцов эвакуировали.

На месте работают экстренные службы, развёрнут оперштаб. Жителям предоставят временное размещение и медицинскую помощь.

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Напомним, в ночь на 20 сентября 2026 года посёлок Софьино подвергся атаке беспилотников. Помимо попадания дрона в жилой дом, где погибла 44-летняя женщина, в населённом пункте также загорелся складской комплекс. Ещё одно серьёзное возгорание произошло в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — огнём охвачены квартиры на трёх этажах.

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Тимур Хингеев
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