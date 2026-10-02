Восемь школьников в Индии погибли во время купания в море

Восемь учеников 11-го и 12-го классов из Пуны утонули на пляже Дивеагар в индийском штате Махараштра. Подростков унесло течением во время поездки, организованной учебным центром Winners Academy, сообщил заместитель начальника полиции Раджу Сонаване.

Восемь школьников утонули в Индии. Видео © X / Siraj Noorani

Группа из 42 учеников и шести преподавателей приехала на пляж вечером 1 октября. Около 17:30 школьники и сопровождавшие их взрослые зашли в море. Восемь юношей оказались на глубине после того, как не смогли правильно оценить прилив и силу течения. На помощь бросились местные жители, сотрудники водной спасательной команды и полицейские. Всех восьмерых достали из моря и доставили в центр первичной медицинской помощи, однако спасти их не удалось.

Все погибшие были из города Аланди в округе Пуна. После трагедии родителей погибших вызвали на пляж, а остальных учеников разместили в гостинице. Полиция возбудила дело по факту смерти в результате несчастного случая и начала проверку обстоятельств произошедшего. Заместитель главного министра Махараштры Экнатх Шинде назвал случившееся крайне душераздирающей трагедией.

Ранее Life.ru писал, что по меньшей мере 56 человек погибли и ещё 46 пострадали из-за затяжных ливней в индийском штате Уттар-Прадеш. Непогода повредила 1021 жилой дом. Сильнее всего пострадал округ Хардои, где разрушения затронули 272 здания, ещё 108 получили повреждения в Ситапуре. Именно Ситапур оказался лидером по числу погибших — там жертвами стихии стали семь человек. В Лакхимпур-Кхери, Бахрайче и Балрампуре погибли по пять жителей, ещё по четыре — в Айодхье и Горакхпуре.