В китайских соцсетях вновь обсуждают историю Мэя Чжицяна, которого в двухлетнем возрасте похитили и продали другой семье. Спустя 25 лет воспитанный состоятельными людьми мужчина нашёл своих биологических родителей, которые тоже оказались богатыми, ранее рассказывала газета South China Morning Post.

Мальчик пропал в июле 1997 года, когда играл возле дома в городе Куньмине. Впоследствии он оказался в обеспеченной семье в провинции Фуцзянь. После окончания школы молодой человек устроился на работу в принадлежавшую приёмным родителям больницу.

Тем временем его биологические родители не прекращали поиски. Они ежегодно отмечали день рождения пропавшего сына и даже приобрели для него дом, надеясь на возвращение.

В июне 2022 года благодаря тесту ДНК семья наконец воссоединилась. К удивлению многих, Чжицян решил оставить обеспеченную жизнь у приёмных родителей и переехать к родным.

Мужчина начал работать в компании биологического отца, специализирующейся на поставках товаров для гостиниц. Бизнесмен намеревался научить сына управлять предприятием, чтобы впоследствии передать ему семейное дело.

Ранее Life.ru рассказывал историю Арины Климовой из австралийского Сиднея, которая разыскала родственников в Самаре спустя 60 лет после утраты связи между семьями. Девушка четыре года изучала архивы и восстанавливала родословную. Выйти на связь с родными ей удалось благодаря записке, которую по её просьбе оставили на могиле общего родственника.