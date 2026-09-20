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Регион
Опубликовано 20 сентября, 06:54

Воспитатель детсада родила прямо на работе и выкинула ребёнка в мусорку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

В американском штате Айова 20-летнюю сотрудницу детского сада Стефани Убальдо обвинили в убийстве первой степени после гибели её новорождённой дочери. Как сообщает People, тело девочки полицейские обнаружили в мусорном пакете на территории учреждения.

По данным следствия, 15 сентября Убальдо родила ребёнка в туалете центра Acorns & Oaks Child Care в городе Перри, где работала. Позднее ей самой потребовалась медицинская помощь из-за кровотечения.

После госпитализации женщины правоохранители получили информацию, что в мусорном контейнере детсада может находиться младенец. Прибывшие полицейские обнаружили там тело новорождённой.

Следствие утверждает, что после родов девочка плакала, а Убальдо намеренно причинила ей травмы, пытаясь заставить замолчать.

Убальдо задержали 17 сентября и предъявили обвинение в убийстве первой степени. Она находится под стражей.

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Милена Скрипальщикова
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