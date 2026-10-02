Вот это рыбка на ужин! Британский рыбак поймал тунца весом почти 300 кг

У берегов Великобритании выловили голубого тунца весом 282 килограмма. Об этом сообщает Daily Mail.

Длина гигантской рыбы составила 2,7 метра. Тунца поймали с помощью обычной удочки, после чего он стал новым рекордсменом рыбного рынка Бриксама.

Предыдущий рекорд принадлежал особи, которая весила на 73 килограмма меньше. После вылова огромную рыбу выставили на аукцион.

Тунца приобрела компания Flying Fish Seafoods, поставляющая продукцию в том числе ресторанам, отмеченным звёздами Michelin. Стоимость сделки не раскрывается.

Из одной рыбы, по предварительным оценкам, можно получить около 500 порций тунца премиального качества. В ресторанах стоимость одной такой порции обычно составляет от 25 до 40 фунтов стерлингов.

Таким образом, одна удачная рыбалка принесла рыбному рынку Бриксама нового рекордсмена. При этом точная сумма, которую заплатили за гигантского тунца, осталась неизвестной.

Голубой тунец в последние годы всё чаще появляется у берегов Великобритании после многолетнего отсутствия. Ранее Life.ru рассказывал, что в Северном море впервые почти за 90 лет поймали обыкновенного тунца весом 338 килограммов.