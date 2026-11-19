«Вот это вау»: Колокольников пришёл в восторг от нового Бонда и вспомнил совместные съёмки
Юрий Колокольников поддержал выбор Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда
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Юрий Колокольников пришёл в восторг от новости о том, что Роберт Паттинсон стал новым исполнителем роли Джеймса Бонда. Актёр признался, что поддерживает такой выбор, поскольку знаком с британским коллегой по совместной работе. Об этом он рассказал Пятому каналу на премьере сериала «Тайный город».
Колокольников рассказал о знакомстве с новым Бондом. Видео © Пятый канал
Колокольников не стал скрывать эмоций и назвал назначение Паттинсона отличной новостью.
«Вот тут объявили вчера [нового Джеймса Бонда]. Вот это просто вау. Вот это прямо круто!» — поделился артист.
По словам Колокольникова, он лично знаком с Паттинсоном и считает его замечательным человеком.
«Мы же с ним снимались, и он вообще такой классный чувак, я очень рад», — отметил актёр.
Журналисты также поинтересовались, хотел бы сам Колокольников сыграть легендарного британского шпиона. Артист ответил с присущей ему самоиронией, не став ни подтверждать, ни отвергать такую возможность.
«Слеза покатилась по лицу. Ну, в принципе. Не знаю, не мне судить», — пошутил он.
Ранее Life.ru сообщал, что миллиардер Джефф Безос лично участвовал в выборе Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. По словам основателя Amazon, создатели картины первоначально сомневались в кандидатуре актёра из-за его широкой известности, однако после просмотра кинопроб изменили мнение.