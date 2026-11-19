Юрий Колокольников пришёл в восторг от новости о том, что Роберт Паттинсон стал новым исполнителем роли Джеймса Бонда. Актёр признался, что поддерживает такой выбор, поскольку знаком с британским коллегой по совместной работе. Об этом он рассказал Пятому каналу на премьере сериала «Тайный город».

Колокольников рассказал о знакомстве с новым Бондом. Видео © Пятый канал

Колокольников не стал скрывать эмоций и назвал назначение Паттинсона отличной новостью.

«Вот тут объявили вчера [нового Джеймса Бонда]. Вот это просто вау. Вот это прямо круто!» — поделился артист.

По словам Колокольникова, он лично знаком с Паттинсоном и считает его замечательным человеком.

«Мы же с ним снимались, и он вообще такой классный чувак, я очень рад», — отметил актёр.

Журналисты также поинтересовались, хотел бы сам Колокольников сыграть легендарного британского шпиона. Артист ответил с присущей ему самоиронией, не став ни подтверждать, ни отвергать такую возможность.

«Слеза покатилась по лицу. Ну, в принципе. Не знаю, не мне судить», — пошутил он.