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Опубликовано 9 сентября, 11:23

Вот это замес: Учёные сделали бетон из фекалий, и он оказался на 42% прочнее обычного

Учёные в Индии сделали бетон прочнее с помощью человеческих отходов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Индийские учёные создали бетон с добавлением переработанных человеческих отходов, который по ряду показателей превзошёл обычную смесь. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В качестве добавки специалисты использовали биоуголь, полученный из обработанного фекального осадка. Его измельчали в порошок и заменяли им часть цемента в стандартной бетонной смеси.

Наиболее заметный эффект проявился при доле биоугля в 10%. Через 91 день такой бетон показал на 42% большую прочность на изгиб и на 21% — на сжатие по сравнению с контрольным образцом.

Исследователи также экспериментировали с заменой 5% и 15% цемента. По их данным, оптимальными оказались смеси с содержанием биоугля от 5% до 10%, тогда как дальнейшее увеличение его доли уже не давало такого результата.

Разработка может одновременно помочь с переработкой отходов и сократить расход цемента. Однако авторы подчёркивают, что перед массовым применением материала необходимы дополнительные исследования и испытания в реальных условиях строительства.

Учёные обнаружили в составе вейпов фекалии
Учёные обнаружили в составе вейпов фекалии

Ранее Life.ru рассказывал, как древнеримский бетон из общественной уборной помог учёным разобраться в долговечности античных сооружений. Исследователи выяснили, что со временем материал укреплялся благодаря образованию кальцита.

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Наталья Демьянова
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