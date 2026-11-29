Люди, владеющие несколькими языками, реже демонстрируют признаки ускоренного старения — причём речь идёт не только о памяти и работе мозга, но и о физическом состоянии организма. К такому выводу пришли исследователи, изучившие данные более 86 тысяч европейцев. О результатах научной работы пишет Nature Aging.

В основу исследования легли сведения о 86 149 жителях 27 европейских стран в возрасте от 51 до 90 лет. Учёные сопоставили фактический возраст участников с показателями памяти, физического здоровья и способности самостоятельно справляться с повседневными задачами.

Выяснилось, что люди, говорящие только на одном языке, чаще имеют признаки ускоренного старения. В странах, где распространено многоязычие, вероятность подобных изменений оказалась ниже. При этом исследователи обнаружили закономерность: чем больше языков использует человек, тем заметнее положительная связь со здоровым старением.

Особенно выраженными различия оказались среди людей в возрасте от 75 до 89 лет. Именно в этот период возрастные изменения чаще начинают серьёзно сказываться на памяти, подвижности и способности выполнять привычные действия.

Одно из возможных объяснений связано с постоянной работой мозга. Когда человек владеет несколькими языками, ему приходится выбирать нужные слова и подавлять конкурирующие варианты из других языков. Исследователи предполагают, что такая регулярная умственная нагрузка помогает поддерживать внимание и когнитивную устойчивость.

Примечательно, что связь между многоязычием и более благоприятными показателями старения сохранялась даже после учёта различий в экономическом положении, качестве воздуха, социальных условиях и других характеристиках стран.

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