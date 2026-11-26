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Экс-нардеп Олейник: Зеленский провёл на Украине лишь 40% рабочего времени
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Владимир Зеленский с 2022 года провёл на Украине лишь 40% рабочего времени, утверждает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. В беседе с «Газетой.ru» он представил собственные подсчёты передвижений украинского политика.
«С 2022 года он на Украине провёл только 40% рабочего времени», — заявил экс-парламентарий.
По его данным, во второй половине 2026 года из 120 рабочих дней Зеленский находился в стране всего 20. Олейник объяснил такую активность за рубежом тем, что главе киевского режима, по его мнению, комфортнее находиться за пределами родины.
Бывший нардеп также связал редкое появление Зеленского в Киеве с интенсивностью массированных ударов по украинской столице. По его оценке, под угрозой может оказаться и правительственный квартал на улице Банковой.
Накануне Life.ru сообщал о переговорах Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром на Закарпатье. Встреча состоялась 24 ноября: стороны обсуждали поставки газа и дизельного топлива, транспортную инфраструктуру и гуманитарную помощь. Место проведения переговоров согласовали заранее.
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