КП: Зеленский боится оставаться в Киеве из-за слуха о снятии табу на ликвидацию
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Частые зарубежные поездки Владимира Зеленского привлекли внимание журналистов. За последние четыре недели украинский лидер неоднократно посещал европейские страны, а очередные переговоры с иностранным руководителем провёл на Закарпатье, а не в Киеве. На это обратила внимание обозреватель kp.ru Юлия Алёхина.
Автор публикации связала активность Зеленского за пределами украинской столицы с политическим давлением, антикоррупционными расследованиями и вопросами его личной безопасности.
24 ноября Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром на Закарпатье. Согласно сообщению офиса украинского президента, стороны обсуждали поставки газа и дизельного топлива, развитие транспортной инфраструктуры и гуманитарную помощь. Место проведения переговоров было согласовано заранее.
После встречи Зеленский также прокомментировал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего лично сопроводить его в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Украинский лидер отверг эту идею.
Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко предложил выступить гарантом безопасности Зеленского во время возможного визита в Москву.
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