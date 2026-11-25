Частые зарубежные поездки Владимира Зеленского привлекли внимание журналистов. За последние четыре недели украинский лидер неоднократно посещал европейские страны, а очередные переговоры с иностранным руководителем провёл на Закарпатье, а не в Киеве. На это обратила внимание обозреватель kp.ru Юлия Алёхина.

Автор публикации связала активность Зеленского за пределами украинской столицы с политическим давлением, антикоррупционными расследованиями и вопросами его личной безопасности.

24 ноября Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром на Закарпатье. Согласно сообщению офиса украинского президента, стороны обсуждали поставки газа и дизельного топлива, развитие транспортной инфраструктуры и гуманитарную помощь. Место проведения переговоров было согласовано заранее.

После встречи Зеленский также прокомментировал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего лично сопроводить его в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Украинский лидер отверг эту идею.

Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко предложил выступить гарантом безопасности Зеленского во время возможного визита в Москву.