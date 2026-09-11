Война в Иране вынудила одного из мировых лидеров по запасам газа обратиться за СПГ к США

Катар рассматривает возможность закупать американский сжиженный природный газ по долгосрочным контрактам. Государственная QatarEnergy уже обсуждает этот вариант с поставщиками из США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Необычный для одного из крупнейших мировых экспортёров СПГ шаг связан с перебоями в Ормузском проливе из-за войны в Иране. Компании нужны альтернативные объёмы газа, чтобы выполнять обязательства перед своими покупателями. О заключённых соглашениях пока не сообщается.

В 2025 году Катар экспортировал более 112 миллиардов кубометров СПГ и занимал второе место в мире. По данным Международного энергетического агентства, через Ормузский пролив проходит около 93% катарского экспорта СПГ — это примерно 19% мировой торговли сжиженным газом.

Судоходство в этом районе резко сократилось после начала 28 февраля войны США и Израиля против Ирана. К10 сентября пролив пересекли всего семь судов, тогда как до конфликта через него ежедневно проходило около 125 крупных коммерческих кораблей.

Связанный с QatarEnergy танкер Al Marrouna на этой неделе доставил груз в Пакистан — это первая известная поставка катарского СПГ с конца июля, отмечается в публикации. При этом компания ранее продлила форс-мажор для ряда клиентов: перебои с поставками в Пакистан и Бангладеш могут сохраниться до октября, а итальянская Edison ожидает отмены грузов до начала ноября.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе поднялась выше 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 19 марта. Рост котировок объясняется напряжённостью между США и Ираном, из-за которой сложно предсказать объёмы поставок сжиженного газа из региона Персидского залива, пишет Trading Economics.