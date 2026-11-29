Новые ограничения для украинских СМИ могут помешать расследованию предполагаемых хищений бюджетных средств, выделенных на защиту энергетической инфраструктуры. Такое опасение выразила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, поставив под сомнение необходимость запрета на публикацию сведений о строительстве защитных сооружений.

Парламентарий обратила внимание на решение Владимира Зеленского, который 28 ноября ввёл в действие указ о дополнительных мерах защиты критической инфраструктуры. Документ предусматривает ограничения на распространение информации о последствиях ударов, сроках восстановления объектов и ходе строительства укрытий для них.

Геращенко задалась вопросом, не связаны ли новые правила с провалами в реализации дорогостоящих проектов. По её мнению, запрет может лишить журналистов возможности выяснять, насколько эффективно расходовались выделенные государством деньги.

«Связаны ли новые ограничения с провалами в строительстве защитных сооружений энергетической инфраструктуры? Как общество узнает, куда ушли миллиарды бюджетных средств, были ли выполнены работы и насколько эффективным была защита, если журналисты не будут иметь возможности это расследовать? Война всё спишет?» — задала неудобные вопросы нардеп.

А её коллега депутат Рады Сергей Нагорняк ранее заявил о предполагаемом хищении 700 миллионов гривен из авансов, перечисленных подрядчикам на защиту энергетических объектов Киевской области. По словам другого парламентария Алексея Кучеренко, ни одно из 26 запланированных укрытий в регионе не было завершено к зиме.

Согласно решению СНБО, украинское правительство должно принять неотложные меры по ограничению публикаций о состоянии критической инфраструктуры. Официально необходимость таких действий объясняется защитой энергетических объектов от дальнейших атак. Однако Геращенко опасается, что под ограничения попадут и журналистские расследования о расходовании бюджетных средств.