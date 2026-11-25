Служба безопасности Украины (СБУ) могла готовить задержание директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семёна Кривоноса 14 сентября. В тот день к зданию ведомства прибыли два автобуса со спецназом. Об этом рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко в интервью «Украинской правде», выдержки из которого приводит «Зеркало недели».

По мнению Клименко, основанием для задержания могло стать подозрение, о котором утром того же дня объявил занимавший тогда пост генпрокурора Украины Руслан Кравченко. Однако предполагаемый план не удалось реализовать.

«Почему этот план не удался? Я думаю, из-за того, что Кравченко покинул территорию Украины», — заявил руководитель САП.

Клименко также подтвердил, что в ходе обысков в СБУ были изъяты документы, касающиеся мероприятий в отношении детективов НАБУ. По его утверждению, некоторые из этих мероприятий проводились незаконно.

Сам Кравченко ранее обвинял антикоррупционные органы в изъятии материалов уголовного дела, касавшегося окружения главы САП. При этом Государственное бюро расследований Украины сообщило, что имеющихся у следствия материалов недостаточно для предъявления кому-либо подозрений.

Кроме того, Клименко заявил, что НАБУ и САП проверяют информацию о возможной досрочной выплате зарплат сотрудникам СБУ для внесения залога за генерала Сергея Дуку. По его словам, силовикам также могли обещать содействие в карьерном росте.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что СБУ уволила двух высокопоставленных сотрудников на фоне расследования «Карфаген». Антикоррупционные органы расследуют предполагаемую схему покровительства мошенническим кол-центрам с участием представителей украинских силовых структур.