Владимир Зеленский обращался в антикоррупционные органы Украины с вопросом о возможной причастности руководителей силовых ведомств к коррупционным схемам. Об этом рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко в интервью «Украинской правде».

Речь шла о преступлениях, раскрытых в рамках масштабных операций «Карфаген» и «Карфаген-2». Клименко назвал запрос Зеленского адекватным, объяснив его необходимостью принятия кадровых решений на фоне разгоревшегося скандала.

«Если мы расследуем причастность сотрудников, в том числе не самых низкопоставленных сотрудников правоохранительных органов — Национальной полиции, Службы безопасности Украины, — то вполне уместно спросить, причастны ли руководители этих ведомств, чтобы принимать или не принимать какие-то кадровые решения», — пояснил глава САП.

Ещё 14 ноября Зеленский утверждал, что руководители силовых структур, чьи фамилии звучали на записях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), не причастны к сотрудничеству с преступной группировкой.