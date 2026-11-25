Кадровый вопрос с коррупционным душком: В прокуратуре Украины раскрыли запрос Зеленского
Глава САП Клименко: Зеленский интересовался причастностью силовиков к коррупции
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Владимир Зеленский обращался в антикоррупционные органы Украины с вопросом о возможной причастности руководителей силовых ведомств к коррупционным схемам. Об этом рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко в интервью «Украинской правде».
Речь шла о преступлениях, раскрытых в рамках масштабных операций «Карфаген» и «Карфаген-2». Клименко назвал запрос Зеленского адекватным, объяснив его необходимостью принятия кадровых решений на фоне разгоревшегося скандала.
«Если мы расследуем причастность сотрудников, в том числе не самых низкопоставленных сотрудников правоохранительных органов — Национальной полиции, Службы безопасности Украины, — то вполне уместно спросить, причастны ли руководители этих ведомств, чтобы принимать или не принимать какие-то кадровые решения», — пояснил глава САП.
Ещё 14 ноября Зеленский утверждал, что руководители силовых структур, чьи фамилии звучали на записях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), не причастны к сотрудничеству с преступной группировкой.
Напомним, в начале ноября на Украине прошли около 70 обысков по делу о покровительстве мошенническим кол-центрам. Под подозрением оказались высокопоставленные сотрудники СБУ, Нацполиции и прокуратуры. На фоне скандала из украинской спецслужбы уволили двух высокопоставленных сотрудников, а Зеленский анонсировал дальнейшие кадровые перестановки. Позднее суд отправил под стражу одного из фигурантов дела — Андрея Осипова, которого подозревают в организации преступной группировки, обеспечивавшей прикрытие нелегального бизнеса со стороны силовиков.
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