Россия не станет церемониться с Европой, как с украинцами, если та нападёт. Такую оценку приводит «Царьград» со ссылкой на политолога Юрия Кота.

Поводом для комментария стало заявление президента Финляндии Александра Стубба о формировании нового миропорядка к 2030 году. По мнению Кота, финский лидер часто меняет позицию: то призывает давить на Россию, то называет буферной зоной уже Украину.

Кот считает, что Стубб избегает прямо говорить о роли Финляндии как серой, буферной зоны между Россией и Европой — если европейцы не откажутся от планов нападения. Он также утверждает, что Европа уже напала на Россию руками украинцев.

По словам политолога, многополярная модель мира будет выстраиваться годами. Новые правила, полагает он, станут вырабатываться не дипломатией, а в столкновениях.

Кот указывает: США, Россия и Китай готовятся к серьёзным боевым действиям и выстраивают собственные цепочки производства основных систем жизнеобеспечения. Это он приводит как аргумент в пользу длительного переходного периода.

Говорить о том, что порядок изменится уже к 2030 году, по его мнению, можно лишь в одном случае — если Европа в очередной раз, подобно Наполеону или Гитлеру, «попытается собраться в одну кучу и наехать на Россию».

«С Европой война закончится за полчаса. Достаточно, чтобы появился реальный казус белли, угрожающий нашей национальной безопасности. И ядерная триада отработает себя по полной», — подчеркнул он.

Накануне Стубб заявил, что новый мировой порядок может установиться к 2030 году. По словам финского лидера, в настоящее время международная система переживает переходный период. Политик отметил, что из-за этого ситуация в мире остаётся сложной.