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Регион
Опубликовано 7 сентября, 15:49

Войной на САП и НАБУ: На Украине готовят новые атаки против антикоррупционных органов

Шарий: Офис президента Украины готовит новые дела против глав НАБУ и САП

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Офис президента Украины может в ближайшее время начать новую атаку на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщил Анатолий Шарий со ссылкой на собственные источники.

По его словам, речь может идти о новых подозрениях руководителям двух ведомств. Главе САП Семёну Кривоносу якобы собираются предъявить претензии по старому делу о земельных махинациях. В отношении руководителя НАБУ Александра Клименко могут использовать показания бывшего украинского депутата Фёдора Христенко.

Шарий пишет, что Христенко был вывезен из Дубая именно для того, чтобы дать такие показания. В публикации также утверждается, что новая кампания против антикоррупционных структур может начаться уже на этой или следующей неделе.

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Противостояние украинских властей с НАБУ и САП уже вышло за рамки обычных аппаратных разборок. В августе антикоррупционные органы провели масштабную спецоперацию «Форрест Гамп», в рамках которой расследовалась предполагаемая схема с легализацией 150 млн гривен. Среди фигурантов оказались действующие и бывшие депутаты Рады, а также высокопоставленные сотрудники Офиса президента Украины.

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Николь Вербер
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