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Опубликовано 10 октября, 12:13

Войска России ведут бои за пять населённых пунктов в окружении под Харьковом

Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за пять населённых пунктов в кольце окружения в Харьковской области. Об этом 10 октября сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские военные ведут бои за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефёдовку и Чёрное.

«Ведутся бои за освобождение населённых пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефёдовка и Чёрное Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ безуспешно попытались прорвать окружение на севере Харьковской области. По данным российских силовых структур, украинские подразделения пытались пробить кольцо окружения с внешней стороны, однако атака не достигла цели. Бои на этом участке продолжаются, а российские войска, как сообщается, удерживают инициативу и расширяют зону контроля.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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