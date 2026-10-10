Войска России ведут бои за пять населённых пунктов в окружении под Харьковом

Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за пять населённых пунктов в кольце окружения в Харьковской области. Об этом 10 октября сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские военные ведут бои за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефёдовку и Чёрное.

«Ведутся бои за освобождение населённых пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефёдовка и Чёрное Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ безуспешно попытались прорвать окружение на севере Харьковской области. По данным российских силовых структур, украинские подразделения пытались пробить кольцо окружения с внешней стороны, однако атака не достигла цели. Бои на этом участке продолжаются, а российские войска, как сообщается, удерживают инициативу и расширяют зону контроля.