Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла на 7,2 года — с 65,2 года в 2000-м до 72,4 года в 2023-м. Такие данные привёл представитель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев.

«Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний — с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021 году», — отметил он в беседе с «Ведомостями».

Бердыклычев подчеркнул, что профилактика болезней и здоровое старение требуют последовательных решений властей и стабильного финансирования. В качестве примера он назвал российский нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Его задачи — помогать людям вести здоровый образ жизни и вовремя выявлять риски для здоровья.

По оценке представителя ВОЗ, такой подход отвечает современным принципам медицины — предупреждать заболевания эффективнее, чем лечить их последствия. Он также отметил многолетнюю практику профилактических осмотров и диспансерного наблюдения в России. Они помогают обнаруживать болезни на ранних стадиях.