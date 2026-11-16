ВОЗ: Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 72,4 года
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Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла на 7,2 года — с 65,2 года в 2000-м до 72,4 года в 2023-м. Такие данные привёл представитель Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев.
«Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний — с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021 году», — отметил он в беседе с «Ведомостями».
Бердыклычев подчеркнул, что профилактика болезней и здоровое старение требуют последовательных решений властей и стабильного финансирования. В качестве примера он назвал российский нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Его задачи — помогать людям вести здоровый образ жизни и вовремя выявлять риски для здоровья.
По оценке представителя ВОЗ, такой подход отвечает современным принципам медицины — предупреждать заболевания эффективнее, чем лечить их последствия. Он также отметил многолетнюю практику профилактических осмотров и диспансерного наблюдения в России. Они помогают обнаруживать болезни на ранних стадиях.
Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Ольга Ткачёва объяснила, что медицина здорового долголетия стремится сохранить человеку активность и самостоятельность, а не только продлить жизнь. По её словам, одного показателя для определения биологического возраста недостаточно, поскольку органы и системы стареют с разной скоростью.