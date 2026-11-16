Ожидаемая продолжительность жизни в России с 2000 по 2023 год увеличилась на 7,2 года — с 65,2 до 72,4 года. Такие данные привёл глава российского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев в интервью «Ведомостям».

За эти годы страна добилась заметного прогресса не только в увеличении продолжительности жизни, но и в снижении риска преждевременной смерти от ряда тяжёлых заболеваний. В частности, вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета и хронических болезней органов дыхания снизилась с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021-м.

Бердыклычев отдельно отметил значение профилактических осмотров и диспансерного наблюдения. По его словам, такие меры помогают врачам обнаруживать заболевания на ранних стадиях, когда лечение зачастую оказывается более эффективным.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что для дальнейшего увеличения продолжительности здоровой жизни необходимы системная профилактика, своевременная диагностика и устойчивое финансирование здравоохранения. В качестве примера он привёл российский национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Его задачи включают профилактику заболеваний, укрепление здоровья населения и создание условий для активного долголетия.