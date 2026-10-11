Воздух в болгарской Русе прогрелся до 33,7 градуса, побит рекорд 1924 года

В болгарском городе Русе на берегу Дуная зафиксировали аномальную для середины осени жару — температура воздуха в тени достигла +33,7 градуса, побив рекорд более чем вековой давности. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на местную гидрометеорологическую станцию.

Рекордные показатели метеорологи зарегистрировали днём 11 октября. Предыдущий температурный максимум для этой даты держался с 1924 года, когда воздух в Русе прогрелся до +30,5 градуса.

Таким образом, нынешняя температура превысила исторический показатель сразу на 3,2 градуса. Для города, расположенного на берегу Дуная у границы с Румынией, середина октября выдалась по-настоящему летней.

При этом погодные архивы хранят и противоположную крайность. Самым холодным 11 октября в Русе оказался день в 1979 году, когда термометры показывали всего +1 градус. Разница между историческими температурными крайностями для этой даты теперь составляет почти 33 градуса.

Ранее Life.ru сообщал, что лето 2026 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. По данным климатической службы Copernicus, средняя температура за июнь — август достигла 21,69 градуса, превысив предыдущий рекорд 2003 года. При этом для Европы в целом минувшее лето заняло третье место по температурным показателям.