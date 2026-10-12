Воздушная тревога прервала отчёт министра финансов Украины в Раде

Верховная рада Украины вновь прервала час вопросов к правительству из-за воздушной тревоги, не дав министру финансов Сергею Марченко завершить обсуждение государственного бюджета. Об этом сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», присутствовавший на заседании 12 октября.

Глава Минфина должен был представить депутатам итоги исполнения бюджета за 2026 год и планы на 2027-й. Он успел выступить со вступительным словом и ответить лишь на два вопроса парламентариев. Во время третьего председатель Рады Руслан Стефанчук объявил о воздушной тревоге.

Народные депутаты предложили продолжить работу, несмотря на предупреждение об опасности. Однако спикер отказался, объяснив, что для такого решения необходимо принять специальное постановление. На тот момент в зале находились премьер-министр Сергей Корецкий и большинство руководителей министерств.

После отбоя сирены Стефанчук сообщил, что час вопросов к правительству уже завершён. Вместо продолжения отчёта Марченко парламентарии перешли к другим пунктам повестки дня.

Примечательно, что обсуждение переносили и раньше. Первоначально его планировали на 18 сентября, однако тогда заседание не состоялось. Новый срок назначили на 12 октября, когда депутаты вернулись к пленарной работе после трёхнедельного перерыва.

Ранее Life.ru сообщал, что в Верховной раде уже отменяли час вопросов к правительству из-за продолжительной воздушной тревоги. Инцидент произошёл 4 сентября, когда министры около часа ожидали отбоя сирены, однако сигнал продолжал действовать. В результате участники разошлись, так и не приступив к обсуждению запланированных тем.