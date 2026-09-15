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Регион
Опубликовано 15 сентября, 17:07

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Воздушная тревога объявлена вечером 15 сентября на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал распространился на все регионы страны примерно к 19:44 мск. Других подробностей о причинах объявления общенациональной тревоги на момент появления сообщения не приводилось.

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Ранее Life.ru сообщал о сериях взрывов в Сумах и Николаеве. В Николаеве за полчаса прогремели две серии взрывов, также сообщения о взрывах поступали из Сум; в обоих регионах была объявлена воздушная тревога.

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Наталья Демьянова
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