Воздушную тревогу объявили по всей Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Воздушная тревога объявлена вечером 15 сентября на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал распространился на все регионы страны примерно к 19:44 мск. Других подробностей о причинах объявления общенациональной тревоги на момент появления сообщения не приводилось.
Ранее Life.ru сообщал о сериях взрывов в Сумах и Николаеве. В Николаеве за полчаса прогремели две серии взрывов, также сообщения о взрывах поступали из Сум; в обоих регионах была объявлена воздушная тревога.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.