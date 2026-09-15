Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушная тревога объявлена вечером 15 сентября на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал распространился на все регионы страны примерно к 19:44 мск. Других подробностей о причинах объявления общенациональной тревоги на момент появления сообщения не приводилось.

Ранее Life.ru сообщал о сериях взрывов в Сумах и Николаеве. В Николаеве за полчаса прогремели две серии взрывов, также сообщения о взрывах поступали из Сум; в обоих регионах была объявлена воздушная тревога.