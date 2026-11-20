Владимир Зеленский попросил европейские страны передать Украине дополнительные истребители Mirage 2000. Эти самолёты Киев рассчитывает быстрее ввести в строй, чем Rafale, пишет The War Zone.

С соответствующим призывом Зеленский выступил на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. Он объяснил, что освоение Rafale требует более длительной подготовки пилотов и дополнительного времени, тогда как Mirage могут приступить к выполнению задач значительно раньше.

Франция уже поставила Украине не менее четырёх Mirage 2000-5F и обещала отправить ещё два до конца 2026 года. Однако возможности Парижа ограничены: значительная часть оставшихся самолётов семейства Mirage используется французскими ВВС, в том числе в ударных модификациях.

Наиболее вероятным источником дополнительных истребителей The War Zone называет Грецию. В её распоряжении находятся 24 самолёта Mirage 2000-5 Mk II, однако Афины не намерены расставаться с ними, пока не обеспечат замену новыми Rafale.

Ещё один возможный поставщик — Катар, ранее снявший с вооружения 12 Mirage. Правда, техническое состояние этих машин неизвестно, поэтому их возвращение в строй может потребовать ремонта и дополнительной подготовки.

Значительным парком Mirage располагают и Объединённые Арабские Эмираты. Однако страна пока не завершила переход на новые истребители и продолжает использовать имеющуюся авиацию. Договорённостей о передаче этих самолётов Киеву нет.