Владимир Зеленский оказался настолько некомпетентным руководителем, что на его фоне все предыдущие президенты Украины выглядят настоящими академиками. Такую оценку дал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, обвинив западных глобалистов в сознательной поддержке политика, который, по его мнению, не разбирается ни в международной экономике, ни в геополитике.

«Глобалисты подняли Зеленского на флаг, поскольку более некомпетентного руководителя страны было не сыскать, и надо было ловить момент», — написал политик в статье.

Поводом для резких высказываний стали воспоминания бывшего президента США Джо Байдена. В своей новой книге «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), вышедшей 17 ноября, экс-глава Белого дома назвал Зеленского капризным, упрямым и недостаточно благодарным. Байден признался, что украинский лидер неоднократно испытывал терпение Вашингтона требованиями увеличить военную и финансовую помощь. При этом бывший президент США положительно оценил стойкость Зеленского во время конфликта, признав, что первоначально недооценивал его способности.

Медведчук увидел в признаниях Байдена подтверждение собственных оценок украинского руководства. По его мнению, Зеленский оказался удобной фигурой для определённых западных политических сил именно из-за отсутствия необходимых управленческих знаний. Политик считает, что прежние главы Украины значительно превосходили действующего президента в вопросах внутренней и внешней политики.

Бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» также обвинил сторонников глобализма в намеренном продвижении популистов к власти. По его версии, подобные политики используются для ослабления государств и разрушения их самостоятельности.

Ранее Life.ru рассказывал, что Медведчук предрёк Зеленскому тюремное заключение после ухода с президентского поста. В статье от 9 ноября он связал возможные проблемы украинского лидера с коррупционными расследованиями и активизацией работы НАБУ и САП. По версии политика, приезд американских сотрудников ФБР в Киев мог свидетельствовать об усилении давления на окружение Зеленского. При этом никаких подтверждений неизбежности уголовного преследования президента Украины не приводилось.