Британские и американские военные так и не смогли обнаружить беспилотники, замеченные 13 ноября над авиабазой Лейкенхит на востоке Англии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным собеседников газеты, в районе военного объекта зафиксировали появление порядка шести летательных аппаратов. Для нейтрализации воздушной угрозы задействовали американские средства противодействия БПЛА, однако найти сами устройства впоследствии не удалось.

Военные допускают, что беспилотники могли нести вооружение, разведывательную аппаратуру или иной груз. Британская сторона подозревает в причастности к происшествию Иран, однако Тегеран отвергает подобные обвинения.

На авиабазе Лейкенхит, согласно информации издания, служат около семи тысяч американских военнослужащих.