Воздушный детектив: Загадочные дроны над британской авиабазой ускользнули от военных
FT: Военные не смогли перехватить 6 дронов над британской авиабазой Лейкенхит
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Британские и американские военные так и не смогли обнаружить беспилотники, замеченные 13 ноября над авиабазой Лейкенхит на востоке Англии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным собеседников газеты, в районе военного объекта зафиксировали появление порядка шести летательных аппаратов. Для нейтрализации воздушной угрозы задействовали американские средства противодействия БПЛА, однако найти сами устройства впоследствии не удалось.
Военные допускают, что беспилотники могли нести вооружение, разведывательную аппаратуру или иной груз. Британская сторона подозревает в причастности к происшествию Иран, однако Тегеран отвергает подобные обвинения.
На авиабазе Лейкенхит, согласно информации издания, служат около семи тысяч американских военнослужащих.
Напомним, о появлении неопознанных беспилотников над военным аэродромом стало известно вечером 13 ноября. Американским военнослужащим предписали укрыться в безопасных местах. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений техники и инфраструктуры не зафиксировали. Командование ВВС США тогда не стало раскрывать количество замеченных аппаратов и их предполагаемую принадлежность. Местных жителей призвали информировать правоохранительные органы о подозрительной активности.