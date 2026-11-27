Основные образцы современного морского ракетного вооружения России прошли проверку в ходе боевых действий в зоне СВО. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев на церемонии подъёма флага на атомном подводном крейсере «Пермь» в Северодвинске.

«Не скрою, что основа его испытана в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции», — подчеркнул главком ВМФ.

Моисеев пояснил, что речь идёт о современных высокоточных и противокорабельных ракетах, гиперзвуковых комплексах и противолодочном вооружении. Возможности этих систем он назвал уникальными, отметив высокий уровень развития отечественного морского оружия.

Отдельно адмирал остановился на многоцелевых атомных подводных лодках проекта «Ясень-М». По его словам, их ударный потенциал позволяет применять все современные виды вооружения, предусмотренные для таких кораблей.

Заявление прозвучало во время принятия в состав ВМФ атомохода «Пермь», построенного на северодвинском предприятии «Севмаш». Субмарина относится к четвёртому поколению многоцелевых подводных лодок и стала первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» в своём проекте.