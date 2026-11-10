В болгарском городе Варна участники акции протеста забросали яйцами, овощами и фруктами кортеж председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Демонстранты выступили против её визита и потребовали, чтобы глава ЕК покинула страну. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Акцию организовала оппозиционная партия «Возрождение». Несколько десятков человек собрались возле Высшего военно-морского училища имени Николы Вапцарова, которое фон дер Ляйен посещала в рамках рабочего визита.

Протест проходил под лозунгом «Варна хочет мира, а не войны!». Его участники заявили, что выступают против вовлечения Болгарии в вооружённые конфликты и не согласны с политикой Еврокомиссии в отношении Украины.

На месте дежурила полиция. Силовики не позволили демонстрантам приблизиться к автомобилям официальной делегации, однако некоторым участникам акции удалось бросить в сторону проезжавшего кортежа яйца, фрукты и овощи.

Председатель Еврокомиссии прибыла в Варну для обсуждения безопасности в Черноморском регионе. В ходе визита она провела переговоры с главой болгарского правительства и посетила военно-морское училище, где планируется создать координационный центр по вопросам морской безопасности.

После встречи фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза укреплять морское наблюдение, защищать критически важную инфраструктуру и обеспечивать безопасность судоходства в Чёрном море.

Ранее Life.ru сообщал, что визит Урсулы фон дер Ляйен в болгарскую Варну сопровождался массовым протестом. Демонстранты собрались возле Высшего военно-морского училища, освистали кортеж главы Еврокомиссии и потребовали, чтобы она покинула страну. Участники акции вышли с плакатами «Варна хочет мира, а не войны!», однако полицейское оцепление не позволило им приблизиться к автомобилям делегации.