Поставки автомобилей старше 30 лет в Россию за десять месяцев 2026 года превысили результат всего прошлого года. В страну ввезли 71 такую машину, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём телеграм-канале.

В 2025 году российский импорт автомобилей этого возраста составил 62 экземпляра. Однако рекорд пока остаётся за 2023-м, когда через границу перевезли 119 машин старше 30 лет.

Главными фаворитами среди привезённой классики стали немецкие марки. На Mercedes-Benz пришлось 24 автомобиля, а на BMW — 16. Японские Toyota и Honda представлены пятью и четырьмя машинами соответственно. Ещё по три экземпляра оказалось у Porsche и Volkswagen.

Встречаются в списке и отечественные модели. Среди автомобилей ещё 11 марок, попавших в статистику, Целиков упомянул ВАЗ-2101, ГАЗ-24 и ЗАЗ-965.

Если рассматривать конкретные модели, чаще других в Россию привозили Mercedes-Benz E-класса — десять экземпляров. Второе место разделили BMW 3-й серии и Mercedes-Benz S-класса: по восемь автомобилей.

Отдельное внимание эксперт уделил Alfa Romeo Spider, возраст которой превышает 40 лет. Именно её он назвал самой «милой» среди ввезённых за год машин, подчеркнув, что это его личная оценка.

Между тем правила импорта возрастных автомобилей могут измениться. По словам Целикова, Минпромторг готовит поправки к порядку уплаты утилизационного сбора. Для освобождения от него машин старше 30 лет может потребоваться подтверждение их статуса культурной ценности. Пока речь идёт лишь о предлагаемых изменениях.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпромторг подготовил новые условия применения льготного утилизационного сбора при ввозе автомобилей. Проект предусматривает уточнение сроков регистрации машин и порядка расчёта платежей, в том числе для транспорта из стран ЕАЭС. Отдельные положения касаются автомобилей старше 30 лет, которым для освобождения от сбора потребуется статус культурной ценности.