«Возраст — состояние души, конфликтующее с телом»: Розенбаум раскрыл секрет долголетия

Народный артист России Александр Розенбаум считает постоянный труд главным секретом долголетия. Об этом музыкант рассказал РИА «Новости» в день своего 75-летия.

«Семьдесят пять лет — цифра немалая, конечно, но, как сказал ваш покорный слуга много лет тому назад, возраст — это состояние души, иногда конфликтующее с телом. Поэтому 75 лет — это большое время, но это не предел», — сказал артист.

По мнению Розенбаума, человек должен продолжать работать до конца жизни — именно это помогает сохранять силы и жить дольше.

«Надо трудиться, потому что жизнь человека — только в труде. Во всём остальном может быть хорошо, здорово, лучше или хуже. Но главное в жизни человека — это труд, поэтому трудиться желательно до гробовой доски — тогда и живёшь дольше», — подчеркнул музыкант.

Подводить итоги к юбилею Розенбаум не собирается. Сейчас все его мысли связаны с новыми творческими и жизненными планами.

Артист родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде. Он получил профессию анестезиолога-реаниматолога и около шести лет работал в бригаде скорой помощи, а в 1980 году оставил медицину ради сцены. За свою карьеру Розенбаум написал более 850 песен и стихотворений и выпустил свыше 30 альбомов.

Накануне юбилея Розенбаум рассказал Life.ru о первых годах музыкальной карьеры. За один концерт он получал пять рублей, тогда как поездка на такси обходилась в шесть, поэтому каждое выступление приносило артисту рубль убытка. Розенбаум ушёл из медицины в 30 лет, несмотря на семью и ребёнка, поскольку хотел полностью посвятить себя одному делу.