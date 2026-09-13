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Опубликовано 13 сентября, 09:24

Возрождённому Челябинскому танковому училищу вручили боевое знамя

Обложка © Telegram / Правительство Челябинской области

Обложка © Telegram / Правительство Челябинской области

Возрождённому Челябинскому высшему танковому командному училищу вручили боевое знамя и грамоту президента России. Торжественная церемония прошла 13 сентября, в День танкиста.

Знамя начальнику училища передал заместитель министра обороны РФ, генерал армии Виктор Горемыкин. В церемонии также приняли участие полпред президента в УрФО Артём Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Возрождённому Челябинскому танковому училищу вручили боевое знамя. Фото © Telegram / Правительство Челябинской области

Возрождённому Челябинскому танковому училищу вручили боевое знамя. Фото © Telegram / Правительство Челябинской области

В училище будут готовить специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования. Фото © Telegram / Правительство Челябинской области

В училище будут готовить специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования. Фото © Telegram / Правительство Челябинской области

На территории военного вуза в этот же день открыли памятник танкистам. Кроме того, первая группа курсантов училища приняла военную присягу.

Челябинское высшее танковое командное училище было воссоздано спустя 19 лет после расформирования. Распоряжение о создании военного вуза правительство России выпустило 27 мая 2026 года. Учредителем учреждения стало Минобороны РФ. В училище будут готовить специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования, а также вести научно-исследовательскую деятельность в интересах обороны страны.

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Ранее Life.ru рассказывал, что правительство России распорядилось воссоздать Челябинское высшее танковое командное училище. Тогда Минобороны поручили провести необходимые организационные мероприятия, утвердить устав и обеспечить государственную регистрацию учреждения.

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Наталья Демьянова
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