Актриса Наталья Бочкарёва впервые публично прокомментировала развод с бизнесменом Романом Гавриловым. Она призналась подписчикам, что переживает тяжёлый период, но старается двигаться дальше. Видео она разместила в соцсети.

Бочкарёва рассказала о разводе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ natalia_bochkareva_official

«Я занимаюсь тем, что возвращаю себе себя», — подчеркнула звезда сериала «Счастливы вместе». По её словам, ей помогают дети, любимое дело и творчество.

Актриса добавила, что надеется со временем преодолеть трудности и снова сильнее ценить жизнь. При этом Наталья не стала подробно раскрывать причины расставания, но отметила, что Бог всё расставит по своим местам, надо лишь набраться терпения.

Напомним, мировой суд расторг брак Бочкарёвой и Гаврилова 7 ноября. Супруги прожили вместе около семи лет; иск о разводе подал Гаврилов. Представители актрисы намерены отдельно решить вопросы о месте жительства общего сына, алиментах и разделе имущества. Для Бочкарёвой решение мужа стало неожиданностью. Предположительно, муж завёл другую «семью», ещё находясь в отношениях с актрисой.