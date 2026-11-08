Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва официально развелась с бизнесменом Романом Гавриловым после семи лет брака. Инициатором расставания стал супруг. Во время судебного разбирательства прозвучали намёки на то, что у мужчины могли появиться другие отношения. Об этом рассказала адвокат актрисы Маргарита Гаврилова в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Из контекста было понятно, что есть какие-то другие отношения. Но прямого упоминания об этом не было», — пояснила Гаврилова.

Для Бочкарёвой решение мужа стало неожиданностью. Актриса до последнего надеялась сохранить семью и считала, что их отношения ещё продолжаются. Однако Гаврилов настаивал на разводе. В поданном в конце сентября иске он указал, что супруги не живут вместе с декабря прошлого года.

«Для неё это был удар. Она глубоко была убеждена в том, что они всё ещё пребывают в отношениях», — рассказала адвокат.

Несмотря на болезненное расставание, Бочкарёва не намерена оспаривать решение о разводе. Однако впереди у бывших супругов новые судебные разбирательства. Представители артистки планируют решить вопрос о месте жительства их общего трёхлетнего сына Александра, взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества.

По словам Гавриловой, актриса не собирается мстить бывшему мужу и рассчитывает урегулировать имущественные и семейные вопросы максимально спокойно.