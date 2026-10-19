«Возвращение в реальность»: Как протесты заставят Францию пересмотреть траты на Киев

Массовые протесты во Франции могут заставить президента Эмманюэля Макрона пересмотреть масштабы поддержки Украины. Однако полного отказа Парижа от помощи Киеву в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал политолог Дмитрий Аграновский.

По словам эксперта, французские власти уже слишком многое вложили в поддержку Украины, чтобы резко отказаться от выбранного внешнеполитического курса. Вместе с тем на фоне роста стоимости жизни и недовольства состоянием социальных сфер правительству становится сложнее обосновывать расходы на зарубежные программы.

«Радикального отказа пока не будет, но некоего сокращения, какого-то возвращения в реальность ожидать стоит», — заявил Аграновский.

Политолог отметил, что протесты усиливают давление на Макрона. Французы выражают недовольство экономической ситуацией и проблемами в системе образования. На этом фоне часть демонстрантов и политических сил задаётся вопросом, почему государство продолжает выделять средства Украине, когда внутри страны остаются нерешённые проблемы.

По оценке Аграновского, общественным недовольством могут воспользоваться как левые, так и правые партии. Они способны активнее требовать пересмотра бюджетных приоритетов, в том числе расходов на поддержку Киева.

«Давление может затронуть и других европейских лидеров», — добавил эксперт.

При этом сами по себе уличные выступления не означают, что французские власти уже приняли решение сократить военную или финансовую помощь Украине. Париж продолжает заявлять о поддержке Киева, поэтому наиболее вероятным последствием внутреннего кризиса Аграновский считает усиление политических споров о цене этой политики.